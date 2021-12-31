حظك اليوم برج العذراء الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج العذراء من الأشخاص البطيئين نسبيا، فدائمًا ما يأخذون أكثر من الوقت اللازم في كلّ شيء، فلا يستطيعون التعرف إلى الناس بسهولة بل يحتاجون وقتاً طويلاً، كما أنهم لا يلتزمون بوظيفتهم إلا بعد مرور وقت لا بأس به على انضمامهم له.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

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حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

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من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.