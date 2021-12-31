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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 31 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

تهتم أنثى برج الميزان، بالديكور وأشكال الفن المختلفة، وبالنسبة للحب فإنها تتخذ قراراها بعناية وبعد تفكير عميق وتنجذب للرجل المهذب والأنيق، والذي يتعامل معها بهدوء وعقلانية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

رغم التشوش.. تنجح اليوم في أن تجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر، ويعجبون ويتعلقون بك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

 

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