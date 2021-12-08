10 أعراض تجعلك تفرق بين الإنفلونزا وكورونا.. اعزل نفسك في هذه الحالة

مع انخفاض درجات الحرارة، وبدء فصل الشتاء، تنتشر الإصابة بأمراض مثل البرد والإنفلونزا، التي تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا، ما يجعل كثيرا من الناس يتساءلون عن كيفية التفرقة بين الفيروسين، حتى لا يتسببوا في انتقال العدوى لمن حولهم، وكذلك تشخيص حالتهم وعلاجها مبكرًا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أعراض فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة، وكيفية التفرقة بينها وبين الإصابة بفيروس البرد أو الإنفلونزا.

أعراض فيروس كورونا الجائحة الرابعة

وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية، فقد جاءت أعراض فيروس كورونا، كالآتي:

- الحمى، وارتفاع درجات الحرارة.

- السعال.

- الشعور الدائم بحالة من الإرهاق.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم.

الأعراض الأقل شيوعًا

هذه الأعراض تكون في الحالات المتقدمة وهي الأقل انتشارا، ولكن تشير إلى الإصابة بأحد متغيرات فيروس كورونا، الذي له العديد من الأعراض التي تتمثل في:

- التهاب الحلق.

- الصداع.

- الآلام والأوجاع.

- الإسهال.

- ظهور طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

- احمرار العينين أو تهيجهما.

الأعراض الخطيرة

وهناك بعض الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تظهر ولكن عند الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتتمثل في:

- صعوبة أو ضيق في التنفس.

- ألم في الصدر.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

في حين حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإنفلونزا الموسمية والتي تمثلت كالآتي:

- ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ.

- الإصابة بسعال عادة ما يكون جافًا.

- ألم في العضلات والمفاصل وأوجاع الجسم.

- الشعور الدائم بالصداع.

- التهاب حلق.

- غثيان.

- سيلان بالأنف.

غالبًا ما يصاحب هذه الحالة سيلان الأنف، ونصحت الوزارة الصحة المصرية بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لتقليل الأعراض وتقليل مضاعفات الالتهابات الرئوية والفشل التنفسي، ودخول المستشفى.

وفي كل الأحوال يجب على المريض أن يقوم بالعزل الذاتي داخل المنزل إذا كانت الحالة بسيطة أو متوسطة، بينما يجب التوجه إلى المستشفى في حالة كانت الأعراض صعبة أو لا يمكن التعامل معها.