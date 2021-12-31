الكهرباء تبدأ تحصيل فواتير يناير غدا.. تعرف على طرق تقليل الاستهلاك

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهاء شركات توزيع الكهرباء الـ9 من طباعة فواتير الكهرباء لشهر يناير لما يقرب من 30 مليون مشترك بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الفواتير واستبعاد القراءات الشاذة وغير المعبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

توزيع الايصالات علي المحصلين

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى توزيع فواتير شهر يناير على المحصلين لبدء عملية التحصيل غدا لافتا إلي أنه في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق خدمة «الواتس آب» أو مركز الشكاوى أو رقم 121 يجري بحثها فورا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

كيف تخفض قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك للعمل على تقليل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية عن طريق إتّباع ما يلي:

الخطوة الأولي: قُم بفصل الأجهزة الكهربائية حال عدم استخدامها، خصوصاً جهاز تبريد المياه «الكولر»، أو جهاز سخان المياه الكهربائي.

الخطوة الثانية: إصلاح الأسلاك الكهربائية التالفة فور تلفها، وعدم استخدام الأجهزة المتضررة.

الخطوة الثالثة: استخدام مصابيح موفّرة للطاقة، كبديل عن المصابيح التقليدية، فالمصابيح التي تعمل بتقنية الليد (LED) تُعدّ الأوفر بين الأنواع المختلفة.

الخطوة الرابعة: ضبط درجة حرارة الثلاجة على درجة مناسبة، فإذا تم ضبطها على درجة حرارة أبرد فسيكون استهلاكها للطاقة أعلى.

الخطوة الخامسة: يمكن تقليل الكثير من المشاكل الكهربائية والأعطال إذا تم استخدام منتجات ذات جودة عالية، فلا تتردد بشراء منتجات ذات جودة أعلى ولو كانت ذات كلفة أعلى.

الخطوة السادسة: إذا كنت لا تعرف شيئاً عن حلّ مشكلاتك الكهربائية، فلا تتردد بالإتصال بالفنّي المختصّ.

الخطوة السابعة: حال قمتَ بعمل توصيلات كهربائية بين الأسلاك، فقُم بتوصيلها بإحكام، عدم توصيلها بإحكام قد يسبب تماساً وتسريب كهربائياً