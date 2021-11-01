«الكهرباء»: اليوم بدء تحصيل فواتير استهلاك شهر نوفمبر

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن بدء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات اليوم توزيع ايصالات استهلاك الكهرباء عن شهر نوفمبر للمحصلين للبدء في عملية التحصيل من المشتركين بعد انتهاء عملية طباعة الفواتير ومراجعتها واستبعاد القراءات الشاذة لإصدار فاتورة دون أخطاء.

الالتزام بقواعد وضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن هناك تعليمات صادرة من الشركة القابضة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بالالتزام بقواعد وضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية قبل إجراء عملية الطباعة وتوزيعها على المحصلين حتي تكون معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

ولفت إلى أن المشترك يمكنه التحقق من صحة الفاتورة قبل الشكوى لأن إيصال الكهرباء به خانة خاصة بالقراءة الحالية وأخرى للقراءة السابقة لابد أن تكون القراءة الحالية أعلى من السابقة وإن وجد العكس في هذه الحالة تكون فاتورته غير صحيحة.

شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي 2021-2022

واستعرض «المصدر» أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للعام المالي «2021-2022» للقطاع المنزلي بالزيادة الجديدة بعد تطبيقها في شهر أغسطس الماضي وهي كالتالي:

- الشريحة الأولى من «صفر إلى 50 كيلو وات» 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات» 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من «صفر حتى 200 كيلو وات» 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من «201 إلى 350 كيلو وات» 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلو وات» 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من «651 إلى ألف كليو وات» وسعرها كما هي 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم، وستكون 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها كما هي حاليًا 145 قرشًا.

شرائح استهلاك ثابتة دون تغيير في المحاسبة مثل العام الماضي

وقال المصدر، إن وزارة الكهرباء حددت شرائح الاستهلاك المنزلية التي لن تتأثر بالزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك وظلت كما هي ثابتة دون تغيير في المحاسبة مثل العام الماضي وهي كالتالي:

- الشريحة من 651 إلى أقل من 1000 سعر «ك و س» 140 قرشًا.

- الشريحة من 1 إلى أكثر من 1000 سعر «ك و س» 145 قرشًا.