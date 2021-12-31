«شعراوي»: رفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية اليوم، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنّ تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية بأحياء وسط وشرق وبرج العرب، وأمطار خفيفة على أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول وثان، لافتًا إلى ارتفاع الأمواج بين متر ونصف المتر إلى 3 أمتار.

أمطار متوسطة بمحافظتي المنوفية ومطروح

ووفقا للتقرير، هطلت أمطار متوسطة على محافظتي المنوفية ومطروح بمركزي العلمين والحمام، وأمطار خفيفة على السلوم ومحافظات «القليوبية والبحيرة ودمياط»، دون حدوث تراكمات للمياه.

و أشار تقرير غرفة العمليات إلى الطقس غير المستقر في محافظة بورسعيد، وتوقف الأمطار بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء أمام حركة الملاحة بعد تحسن أحوال البحر، فيما تشهد باقي المحافظات طقسًا شتويًا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلي إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح بجميع المحافظات.

استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات

فيما شدد اللواء محمود شعراوي، على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجّه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة إلى متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.