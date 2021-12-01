أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الدقهلية: الطماطم بـ2.5 والتفاح بـ15

تراجعت أسعار الخيار والجزر والفلفل، في أسواق الدقهلية اليوم الأربعاء، فيما استقرت أسعار بعض الخضروات بعد انخفاضها مثل الطماطم التي انخفض سعرها إلى 2.5 جنيه، والبطاطس التي بدأت في الانخفاض ووصل سعر الكيلو إلى 8 جنيهات.

كما انخفض سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات، كما استقرت أسعار معظم أنواع الفاكهة وذلك لتوافرها في الأسواق، وذلك وفقا لما ‏أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج ‏سوق الجملة اليوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر 2021 ضمن قائمة الأسعار ‏الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة ‏التابع للغرفة.‏

أسعار الخضار في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، في بيان، إن أسعار الخضراوات ‏ شهدت استقرارا كبيرا نتيجة للتنوع في المنتجات كما يلي‎:‎

فاصوليا خضراء: 7 جنيهات

‎ ‎باذنجان رومي: 3.5 جنيه

قلقاس: 7 جنيهات

بصل: 5 جنيهات

خيار: 6.5 جنيه

فلفل: يتراوح سعر الكيلو من 6.5 جنيها إلى 7 جنيهات ‏

فلفل ألوان: 18 جنيها

جزر: 6 جنيهات

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات ‏

بطاطس : 8 جنيهات ‏

كوسة : 5 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي‎:‎

الموز: 10 جنيهات‏

بلح: 10 جنيهات

البلح الأصفر: 10 جنيهات

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها إلى 20 جنيها

كاكا: 12 جنيها ‏

ليمون: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات

برتقال: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه

رمان: 7 جنيهات

جوافة: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه

يوسفي: 7 جنيهات