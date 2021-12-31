نقابة «اتحاد الكتاب» تنتخب مجلسها بعد عدة تأجيلات.. صور

انطلقت صباح اليوم، انتخابات التجديد النصفي بمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، بمقر الاتحاد بالزمالك، ومن المقرر إجراء عمليات الفرز عقب انتهاء تصويت الناخبين، ليجري إعلان النتائج في نهاية اليوم، وسيجري انتخاب 15 عضوا لمجلس الإدارة، من بين 30 عضوا، مجمل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب.

سير العملية الانتخابية

وتشهد عملية الانتخابات، إقبالا كبيرا من الأعضاء، علما بأنه يحق التصويت في الانتخابات للأعضاء الذين سددوا الاشتراك للعام 2020، حتى تاريخ 19 فبراير 2020. وسيجري انتخاب 15 عضوا لمجلس الإدارة، من بين 30 عضوا مجمل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب.

البدوي: 50 عضوا يخوضون السباق.. وعبد الهادي أبرز المرشحين

وقال زينهم البدوي عضو مجلس الإدارة، لـ«الوطن»: ترشح للانتخابات الحالية ما يزيد على 50 مرشحا، ومن أبرز المرشحين، الدكتور علاء عبدالهادي رئيس مجلس الإدارة الحالي، والشاعر زينهم البدوي، والكاتبة هالة فهمي، والناقدة زينب العسال، وأحمد سويلم وانتصار عبدالفتاح، وسهير المصادفة، وشريف الجيار، وسعيد شحاتة وماجد أبادير.

وتجرى انتخابات اليوم، تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في سبتمبر الماضي، بإجراء الانتخابات فى أقرب وقت، بعد تأجيل الانتخابات منذ 2019.

شطب اسمي ناصر دويدار والأمير أباظة من كشوف الانتخابات

وأقر الحكم، بأنه جرى الدعوة لإجراء الانتخابات ثلاث مرات متتالية في خمسة أشهر في مارس، ويونيو، وأغسطس، كما أفاد الحكم، بأن المحكمة في الدائرة الثانية نفسها، أصدرت حكمًا في شهر أغسطس 2020، بإلغاء الانتخابات التي دعا إليها النقيب للمرة الثالثة.

وخلال الانتخابات، تقدم الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب والمرشح للانتخابات، بطلب للمستشار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات برفع اسمه من كشوف الناخبين، وذلك احتراما لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 33402 لسنة 74ق، حيث صدر الحكم في شقه الموضوعي، بعدم القبول لزوال شرط المصلحة.

يأتي موقف دويدار، في الوقت الذي اكتشف فيه النقابة بعد طباعة المجلة، وكشوف الانتخابات، وجود حكم آخر بعدم قبول دعوى الصحفي الأمير أباظة في شقها الموضوعي، وعدم أحقيته في خوض انتخابات اتحاد الكتاب، وبذلك شطب اسم الشاعر ناصر دويدار والصحفي أمير أباظة من قائمة المرشحين.