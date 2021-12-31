القاهرة تخصص خطا ساخنا لتلقي بلاغات الأمطار.. وتحدد موعد إغلاق المحلات

خصصت محافظة القاهرة، الخط الساخن «15496» لتلقي بلاغات المواطنين بشأن تراكمات مياه الأمطار، وتقلبات حالة الطقس، مع التشديد على رؤساء الأحياء، وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة، بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، ودفع أي ضرر عليهم، سواء بإزالة تراكمات مياه الأمطار وخلافه، حفاظا على سلامتهم.

مخرات السيل

وشددت محافظة القاهرة فى تعليماتها للقيادات، بشأن متابعة حالة الطقس، على أهمية متابعة حالة أعمدة الإنارة، وعدم السماح بوجود أسلاك مكشوفة لتفادي أي مخاطر، مع متابعة تسيير الحركة المرورية، وعدم تعطيلها بنشر المعدات وسيارات الشفط في مواقع تمركز مياه الأمطار، للتعامل الفورى معها، وضمان انتظام الحركة المرورية، بالتنسيق مع رجال المرور، ومتابعة بالوعات تصريف مياه الأمطار ومخرات السيل، والتعامل مع أي تجمعات.

التعامل مع مياه الأمطار

وشددت المحافظة على هيئة النظافة، بأهمية رفع تراكمات القمامة أولا بأول، وعلى المواطنين الإبلاغ الفوري عن أماكن الضرر، أو تراكمات المياه، بخلاف المناطق التي يجر التركيز عليها، مع استمرار خطة تمركز معدات الشفط، وفرق الطوارئ، للتعامل السريع مع أي مخاطر، وإلغاء الإجازات، في الجهات الخدمية المرتبطة، بالتعامل مع تقلبات الطقس مثل شركة الصرف الصحي والنظافة.

وطالبت بالتركيز على المحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أى تراكمات إن وجدت، أيضا الاهتمام بالشوارع الجانبية وإزالة أى أضرار، مشددة على المواطنين، بأهمية ترشيد استهلاك المياه، فترة سقوط الأمطار للحد من الضغط على شبكات الصرف الصحي، حتى يجر استيعاب مياه الأمطار بالشوارع.

مواعيد المحلات في رأس السنة

وتزامنا مع احتفالات رأس السنة، أكدت محافظة القاهرة أن مواعيد المحلات مستمرة حيث مد العمل ساعة، وتغلق اليوم فى الحادية عشر مساء، وفق المواعيد الشتوية، ومواعيد غلق المطاعم والكافيهات، يجر مدها ساعة، حيث تغلق في الواحد صباحا اليوم مع اتباع الاجراءات الوقائية، للحد من انتشار كورونا.