عاجل.. التنمية المحلية تعلن مد عمل المحلات والمقاهي والمولات اليوم

أعلنت وزارة التنمية المحلية مد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية لمدة ساعة مساء اليوم، تزامنا مع دخول ليلة رأس السنة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تزامنا مع رأس السنة سيتم مد العمل ساعة لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية، خلال ليلة رأس السنة، وفقا للقرار الوزاري الصادر بشأن مواعيد المنشآت حيث يتم مد العمل ساعة، مساء يوم الجمعة، حيث تغلق المحلات والمولات التجارية في الحادية عشر مساء، بحسب المواعيد الشتوية للمحلات في نهاية الأسبوع، وأيام العطلات والأعياد الرسمية، إضافة إلى فتح المطاعم والكافيهات والبازارات الليلة ساعة إضافة، حيث تغلق أبوابها الساعة الواحدة صباحا، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تستمر خدمة الدليفرى لمدة 24 ساعة.

تحقيق الانضباط

وأشار قاسم إلى وجود تعليمات من التنمية المحلية للمحافظات باستمرار عمل لجان المتابعة لمواعيد فتح وغلق المحلات لتحقيق الانضباط وانفاذ القانون وذلك لترشيد الاستهلاك والحد من أى فوضى، فضلا عن التشديد على استمرار ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة وأماكن العمل والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وأيضا استمرار قرار حظر تناول الشيشة بالمقاهى والمطاعم ومصادرة المضبوطات واتخاذ إجراء فورى ضد الكافيهات.

مواعيد المحلات

وأوضح ان المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحلات ليس هدفها مضايقة المواطن إنما تصب فى الصالح العام، وعدم الإضرار بالمواطنين فكل الدول المتقدمة تأخذ بهذا النهج من أجل تحقيق مصلحة البلاد وخدمة أفضل للمواطن.

الصيدليات والمخابز مفتوحة

ومن الأنشطة المستثناة من مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم لتلبية احتياجات المواطنين هى الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت والبقالة ومحلات الخضار والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، من أجل خدمة المواطن، مع التشديد على أصحاب المنشآت الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمطاعم، وعدم تجاوزها حيث تقوم لجان ​من الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة.