مصرع فتاة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في قرية الصفوان بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية الصفوان التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

المستشفى يستقبل جثة الفتاة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال المستشفى لجثة فتاة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية الصفوان.

التحفظ على الجثة

بالانتقال والفحص تبين وفاة حنان كمال علي محمد، 25 سنة، مقيمة قرية الصفوان كوم حمادة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى كوم حمادة، تحت تصرف النيابة العامة.