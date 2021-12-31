«لو بتحب الصحرا والمغامرات» اعرف تفاصيل وأسعار رحلات الوادي الجديد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إطلاق الفوج الخامس إلى محافظة الوادي الجديد وذلك ضمن رحلات «اعرف بلدك»، خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022.

وكشفت وزارة الشباب عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تفاصيل رحلة الوادي الجديد، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» إلى محافظة الوادي الجديد

مدة الفوج: خمس ليال (6) أيام.

يشترط أن تتراوح المرحلة العمرية للمشتركين بين (40:18) عاما.

يبلغ قيمة اشتراك الرحلة (600 جنيه).

وتكون الإقامة والإعاشة خلال الرحلة بفنادق (الفرافرة - الداخلة) كما تكون الإقامة بالخارجة في فندق الاستاد الرياضي.

كيفية الاشتراك في رحلات «اعرف بلدك»

على الراغبين في الاشتراك بالرحلة التوجه بأنفسهم إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور السادس (أمام نادي الزمالك - شارع 26 يوليو - ميت عقبة) لسداد قيمة الاشتراك المقرر.

إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

وتكون الأولوية لأسبقية السداد وليس بالحجز عبر الإنترنت.

قواعد وشروط رحلة الوادي الجديد

ممنوع اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل تماما أو استرداد المبلغ.

يمنع التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يغادر المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي.

إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من (الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع).

برنامج الرحلة

ويشمل برنامج الرحلة زيارة العديد من الأماكن ومنها زيارة مشروع المليون ونصف فدان، زيارة الصحراء البيضاء - زيارة القرى النموذجية (الريف المصري)، زيارة مدينة القصر الإسلامية- زيارة مقابر البجوات- زيارة مشروع جهينة بواحة أبو منقار- زيارة مقابر المزوقة الفرعونية-زيارة الآبار الكبريتية- زيارة الكثبان الرملية طريق اللواء أحمد مختار- زيارة بلاط الإسلامية والفرعونية - زيارة مصنع الكليم والسجاد والفخار- زيارة مدينة البشندي - زيارة منطقة المخربشات- زيارة معبد هيبس - زيارة مصانع البلح - زيارة الكثبان الرملية- بالإضافة إلى حضور حفل فولكلور شعبي.