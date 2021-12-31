توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وسيول في بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان له عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءًا من غدٍ السبت الموافق 1 يناير 2022، حتى الإثنين 3 يناير، مشيرة إلى أن موجة الطقس السيئ ستستمر تضرب البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

هيئة الأرصاد، توقعت أن طقس السبت المقبل سيكون مائلًا للبرودة نهارًا على عدد كبير من مناطق الجمهورية مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكنه سيكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين تشتد البرودة ليلًا على جميع أنحاء البلاد، لذلك يجب الحذر بارتداء الملابس الثقيلة.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من شمال سيناء، ربما تصل إلى حد السيول على مرتفعات سيناء والبحر الأحمر، في حين أن الأمطار الخفيفة إلى متوسطة يتوقع أن تسقط على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد، وحالة من نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.