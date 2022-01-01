حظك اليوم برج الأسد السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بالثقة في النفس وأنه لديه اعتزازا بنفسه، كما يعرف عنه الشياكة والأناقة بشكل يجذب الكثيرين ممن حوله إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

يتظهر صفاتك الإيجابية بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود مع من تحب، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.