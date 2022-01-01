حظك اليوم برج العذراء السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه صادق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير ولا يحب الكذب أبدا ولا يخذل الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت وانظر أمامك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق، وتبحث عمّن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.