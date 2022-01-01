حظك اليوم برج العقرب السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم مولود برج العقرب بمهنته ويحافظ عليها ويتميزون بإخلاصهم الشديد في العمل، كما أنه شخص مخلص لعائلته كثيرا ويهتم لأمرهم ويبذل قصارى جهده لإسعادهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تزداد نقاطك الإيجابية وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم بشرط ألا تتسرع في أقوالك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.