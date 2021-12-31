تامر حسني يمازح طفلا: إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا ولد؟

قدم الفنان تامر حسني، التهنئة لجمهوره بالعام الجديد، قائلا: «بداية سنة جديدة أحب وأدعي ربنا يكرمكم كلكم والمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، وربنا يحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه ويشفي كل مريض، وتبقى سنة جديدة وجميلة فيها كرم ورضا من ربنا على الجميع بإذن الله».

تامر حسني: ربنا يحقق لكم كل أحلامكم

ومازح تامر حسني أحد الأطفال الحاضرين في أستديو برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، قائلا له: «إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا ولد، إزاي صاحي دلوقتي؟».

«حسني»: أسعى لإبهار الخارج بحفلاتي

وتحدث تامر حسني عن المجهود الكبير الذي يحدث في حفلاته، «ده مبدأ، انا طالع أفرح الجمهور مش طالع بعمل شغل وبفرح الناس بجد، وعاوز أبهرهم، وعاوز حد من برة مصر يشوف الفنانين في مصر وصلوا لإيه، لازم يلاقي اللي بيحصل في أعظم مسارح العالم لازم يلاقي في مصر، دة مكلف، مساحة أحد المسارح 360 مترا، أكني بلف التراك ساعتين ونص مع الجمهور».

وخلال الساعات الماضية بحث الجمهور عن حقيقة اعتزال الفنان تامر حسني الفن، خاصة بعد حفله الأخير الذي أقيم الاثنين الماضي ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: «فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط، وقولت فيه أحلام تانية عاوز أحققها».

ويتحدث الفنان تامر حسني خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة «CBC»، عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها سواء في التمثيل أو الغناء منذ ظهوره على الساحة الفنية للمرة الأولى، كما سيقدم عدد كبيرا من أغانيه الاستعراضية التي تألق بها طوال مشواره الفني.