أنغام: «بخاف على ولادي من الحسد.. ونفسي أكون تيتة وألعب مع أحفادي»

قالت الفنانة أنغام، إن أغنيتها «برضه بتوحشني»، بالتعاون مع الفنان وائل كفوري، كان بعد مقابلة جمعتهما في منزل أحد الأصدقاء المشتركين بينهما، ثم تقابلا مرة أخرى في مصر، وغنيا بتلقائية ودون تحضير، «كل اللي كانوا موجودين اتبسطوا وبعديها طلعت الأغنية».

أنغام: «يارب أكون تيته نفسي جدا.. هخليهم يقولولي يا نونو»

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع على فضائية «ON»، أن أغنية «وديني عند أمي»، صورتها مع أبنائها في حديقة الفيلا الخاصة بها، حيث أن الأغنية كانت قديمه، لكنهم صوروها وغنوها مرة أخرى، «أنا بخاف على ولادي من الحسد، لكن مش بخاف يكبروني، علشان مبيفرقش معايا، ويارب أكون تيتة، أنا نفسي جدا وألعب مع أحفادي، وهخليهم يقولولي يانونو».

أنغام عن طفولتها: «كنت طفل لا ينام»

وأوضحت أن فترة طفولتها لم تكن «دلوعة» كما يظن البعض، لكنها كانت فترة شاقة عليها، «كانت ساعات نوم قليلة أوي، وكنت بضرب مشوار كبير جدا يوميا من مدينة نصر لأكاديمية الفنون مرتين يوميا، وكنت بنام 4 ساعات وأصحى أذاكر الساعة 5 الصبح، وأبدا الرحلة تاني، فكنت طفل لا ينام».

وأكدت أن أغلب أغنياتها ومنها «أكتبلك تعهد»، لا تريد أبدا أن تصورها فيديو، حتى يتخيلها كل شخص على حده، بما يتلائم معه، «أنا بسمع كل حاجة جديدة بتنزل حتى الراب».