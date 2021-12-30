«المدارس»: لم نتلق تعليمات بشأن امتحانات «أولى وثانية ثانوي» الورقية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا، على أجهزة التابلت بجانب تخصيص مجموعة من الأسئلة المقالية التي تعقد ورقيًا في المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية، وتعقد الامتحانات الورقية على مستوى المدارس، إلّا أنّ «الوطن»، تواصلت مع عدد من الإدارات التعليمية التي أكدت عدم صدور أية تعليمات حتى الآن بشأن الامتحانات الورقية.

لا توجد أي تعليمات تؤكد عقد أسئلة مقالية في المواد الأساسية

وأكدت مصادر بالإدارات التعليمية، أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيًا حتى الآن ولا توجد أي تعليمات أو نشرات أو كتب دورية تؤكد عقد أسئلة مقالية في المواد الأساسية ورقياً، موضحة أنّه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالتعليمات التي ورت إليها حتى الآن.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات الورقية تستدعي صدور كتاب دوري يحدد آلية عقدها وعدد أسئلتها والوقت المخصص لها وكيفية الإجابة عليها فضلاً عن الدرجات المخصصة لها، وهو ما لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بالرغم من قرب موعد الامتحانات المقرر عقدها في يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الكتب الإلكترونية سيتم توفيرها على الأجهزة مباشرة قبل انطلاق الامتحانات

ونوهت المصادر إلى أن الأسئلة المقالية في الامتحانات الورقية تستدعي استعدادات مكثفة سواء من حيث إعدادها أو وضعها وطباعتها، مؤكدة أن المدارس لم تتلق أي تعليمات حتى الآن، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من الكتب الإلكترونية التي سيتم توفيرها على أجهزة التابلت، والتي أكدت الوزارة تحميلها على الأجهزة مباشرة قبل انطلاق الامتحانات.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنّ الوزارة بصدد الإعلان عن كتاب دوري يوضح آليات عقد الأسئلة المقالية في الامتحانات الورقية وعدد الأسئلة والدرجات المخصصة لها، لافتاً إلى أن الامتحانات الإلكترونية تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.