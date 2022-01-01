مصرع شاب انهار عليه عقار قديم أثناء سيره بالشارع في الإسكندرية

لقي شاب مصرعه، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، أول أيام العام الميلادي الجديد 2022، إثر انهيار عقار قديم عليه أثناء السير أسفله في منطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

انهيار عقار غرب الإسكندرية في أول أيام 2022

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار عقار في منطقة غيط العنب، وتحديدًا في شارع العيون، ما أسفر عن مصرع شخص كان يسير أسفل العقار، وتم إبلاغ قسم الشرطة التابع للمنطقة والحي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وانتشلت الشخص المتوفى من تحت الأنقاض ونقلته سيارة الإسعاف إلى المشرحة.

وتبين بعد وصول حي غرب الإسكندرية، أن العقار قديم مكون من طابقين، إذ انهار على شخص يدعي علاء حمدي محمد علي، 30 سنة، وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة كوم الدكة، وإبلاغ ذويه، مع تحرير محضر بالواقعة، ومباشرة النيابة التحقيقات حول سبب الانهيار وأوراق العقار القديم المنهار.

الإسكندرية تتعرض لموجة طقس سيئ

وتعرضت مدينة الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ مع بداية العام الجديد، تمثلت في هبوب رياح باردة على المحافظة، مع توقف نسبي للسقوط الأمطارعليه ، ما ترتب تعطيل الدراسة في جميع المدارس للطلاب والمعلمين، وتم نشر سيارات الصرف الصحي في الشوارع من أجل التعامل مع تراكمات المياه في الشوارع لمنع أي تجمعات خاصة مع بدء إستقبال نوة رأس السنة.

وبدأت نوة رأس السنة في الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح باردة تسببت في طقس غير مستقر.