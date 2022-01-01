بالأسماء.. تحويل 725 ألف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ63 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 19 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

تحويل القائمة الـ63 من مستحقات الضمان الاجتماعي

وقال سعفان، إنَّ المستحقات بلغت 46 ألفاً و304 دولارات، أي ما يعادل 725 ألف جنيه، ويتواصل المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ سعفان تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

تجهيزات لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا

وأكّد الملحق العمالي بالأردن أنَّه سوف يتمّ استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلً عن أنَّه سيتولى التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: