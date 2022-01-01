البرلمان العربي يدعو الأطراف الصومالية إلى حوار وطني: مصلحة الشعب فوق أي اعتبار

دعا عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مختلف الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار.

وطالب جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف وذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله سعادة إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة .

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للصومال، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام .

من جانبه أشاد سفير الصومال، بالنشاط الملحوظ والنقلة النوعية التي شهدها البرلمان العربي مؤخرا حيث حقق طفرة كبيرة في العمل البرلماني على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية .

كما بحث سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الصومالي، مؤكدا على ضرورة دعم الشباب الصومالي وخاصة شباب الجامعات عقب تخرجهم لتأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم لحمايتهم من إرهاب الفكر والتطرف وكذلك نقل الخبرات إلى الشباب الصومالي من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة لتطوير أدائهم.

حضر اللقاء المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي.