حملات تموينية بالجيزة على المنافذ لمراقبة أسعار ومواعيد صرف السلع

قالت هالة غريب، وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، إن المديرية تشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع مراكز المحافظة للتأكد من التزام منافذ البدالين بمواعيد الفتح والغلق المقررة رسميا من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تنص على فتح البقال للمنفذ يوميا لمدة 12 ساعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

«التموين» تشن حملات تفتيش على منافذ صرف البقالين

وأضافت غريب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال جولة على منافذ صرف السلع التموينية بمنطقة التعاون بمحافظة الجيزة، أن حملات مفتشي التموين تقوم بتحرير محاضر ضد المنافذ المغلقة خلال مدة الـ12 ساعة المحددة، فضلا عن العقوبة الجنائية التي توقع على البقال التمويني حال عدم التزامه بأسعار قائمة السلع التموينية أو البيع بأزيد من السعر المقرر لكل سلعة.

28 سلعة تموينية مدرجة على قائمة السلع

ونوهت وكيل مديرية التموين بالجيزة، أن جميع منافذ صرف التموين على مستوى المحافظة سواء منافذ البدالين أو منافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية أيضا متوافر لديها جميع السلع التموينية المدرجة على القائمة والبالغ عددها 28 سلعة والتي جرى ضخها من مخازن الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية قبل بداية شهر يناير 2022 تمهيدا لصرفها اليوم.

وأشارت غريب، إلى أن صرف السلع التموينية متاح لأي مواطن يحمل بطاقة التموين طوال أيام الشهر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، فضلا عن إتاحة صرف نقاط الخبز على حسب ما يختاره المواطن، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن منافذ البقالين غير الملتزمين بالأسعار لتحرير محاضر ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة السلع التموينية لشهر يناير 2022 تضم عدد 28 سلعة تموينية، بعد حذف 4 سلع من القائمة وهم: «الكابتشينو والكبريت ومرقة الدجاج والطحينة»، حيث جاءت القائمة على النحو التالي: