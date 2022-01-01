«مياه القاهرة»: مليار و770 مليون جنيه استثمارات المشروعات في 2021

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شركة مياه القاهرة تمكنت، خلال عام 2021، من تنفيذ العديد من خطوط مياه الشرب، وتعديل المسارات الخاصة بالمرافق، في إطار تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي شهدتها محافظة القاهرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير العديد من مراكز خدمة العملاء لخدمة المواطنين وسرعة التواصل معهم وحل الشكاوى الخاصة بهم، مشيراً إلى قيام الشركة بالعمل على تحديث البيانات الخاصة بالمشروعات التي تحتاجها كل منطقة، للبدء فيها خلال العام الجديد، والتنسيق الكامل مع الجهات المختلفة، للانتهاء من جميع المسارات التي تحتاجها القاهرة خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ضمن منظومة تطوير العاصمة والقضاء على العشوائيات.

تنفيذ ودعم المشروعات التي تخدم المواطنين

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إن إجمالي الاستثمارات خلال عام 2021 بلغ مليار و770 مليون جنيه في قطاعات المحطات والشبكات والبطاريات وتحويل مسارات خطوط المياه وقطاع خدمة العملاء.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في الاعتماد الكامل على مواردها الخاصة في دعم عدد من المشروعات التي قامت بتنفيذها، ومستمرة في تنفيذ ودعم المشروعات التي تخدم المواطنين، لتوفير كوب ماء نقي، وتطبيق أحدث النظم العالمية في جودة المياه، وحملات الترشيد لخفض استهلاك المياه بالمناطق المختلفة.

رفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها

وأوضح «الشيمي» أنه في مجال المحطات، تم الانتهاء من رفع كفاءة العديد من المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها، ويجري تنفيذ العديد من المشروعات، بقيمة تخطت 350 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاء محطات مياه التبين بتكلفة 80 مليون جنيه، ومحطة مياه الفسطاط بتكلفة 80 مليون جنيه، ومحطة مياه مسطرد بتكلفة 75 مليون جنيه، ومحطة مياه شبرا الخيمة بتكلفة 26 مليون جنيه، ومحطة مياه الروضة بتكلفة 24 مليون جنيه، ومحطة مياه شمال حلوان بتكلفة 13 مليون جنيه، ومحطة مياه الأميرية بتكلفة 12 مليون جنيه، ومحطة مياه المعادي بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأضاف أنه في مجال الروافع، تم تطوير وتأهيل العديد من من الروافع بقيمة 80 مليون جنيه، شملت روافع مصر الجديدة وأسوان والغابة وألماظة الجديدة، بتكلفة 16 مليون جنيه، ورافع خزان 1000متر مكعب بالدويقة بتكلفة 10 ملايين جنيه، ورافع ألماظة مياه عكرة 20 مليون جنيه ورافعي إعمار 1و2 بتكلفة 4 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه في مجال الشبكات، تم الانتهاء من إحلال وتجديد العديد من خطوط وشبكات المياه، ويجري تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 400 مليون جنيه بمختلف مناطق خدمة الشركة.

وذكر أنه في مجال منظومة بطاريات العدادات، تم توريد وتركيب منظومة بطاريات العدادات بمناطق حدائق القبة والأميرية والزيتون، وعدة مناطق أخرى في نطاق قطاع شمال وشرق وقطاع جنوب وغرب، بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.

تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع المشروعات القومية

وتابع أنه في مجال تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية، التي تخطت قيمتها 800 مليون جنيه، تم الانتهاء من تحويل خطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير شوارع شرق القاهرة، قطر 600 مم و200 مم، بأطوال 4800 متر، بتكلفة 39 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير محاور وشوارع وكباري مدينة نصر بطول 2700 متر، وبتكلفة 245 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومي لتنفيذ محور «شينزو آبي» وتطوير منطقة «الهجانة» بطول 10 آلاف متر، وبتكلفة 84 مليون حنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير شوارع «شرق المترو والتروللي وعمر المختار» بشرق القاهرة، بطول 20000 متر، بتكلفة 59 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومي لتنفيذ محور «مسطرد الأربعين عدلي منصور»، بطول 9300 متر، وتكلفة 312 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومي لتنفيذ محور «حسب الله الكفراوي»، بطول 7500 متر، وبتكلفة 52 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومي لتنفيذ محور «جيهان السادات» بمدينة نصر، بطول 4000 متر، بتكلفة 12 مليون جنيه.

إنشاء وتأهيل مراكز خدمة العملاء

ولفت رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى إلى أنه في مجال خدمة العملاء، تم إنشاء وتأهيل العديد من مراكز خدمة العملاء، لتغطية أكبر قدر من مناطق الخدمة، بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه، بإنشاء مبنى خدمة العملاء بعين الصيرة بتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء مبنى خدمة العملاء ومكاتب قطاع تجارى بموقع أسمنت طرة بتكلفة 20 مليون جنيه، وتأهيل وإعداد شبكة مياه عين شمس للحصول على شهادة (TSM)، وتأهيل مركز خدمة عملاء بشبكة الزيتون بتكلفة 5 ملايين جنيه، ليصبح عدد مراكز خدمة العملاء 15 مركزاً، تقوم بتغطية مناطق خدمة الشركة.

وأضاف أن قطاع المعامل قام بتطهير خزانات منزلية بعدد 496 موقعاً، بسعة إجمالية 13870 متراً مكعبأً، والقيام بعمل تحاليل لجهات خارجية، مشيراً إلى أنه تم تزويد المعامل بأجهزة «أوتوكلاف» للتعقيم، وإعدام المخلفات البكتيرية، وجهاز تقطير المياه الفائق، وكابينة زرع العينات البكتريولوجية، وجهاز مقياس الطيف الضوئي.

ونوه إلى أن الشكة نجحت في تقليل الفاقد من المياه المنتجة في الشبكات بنسبة وصلت إلى 22.8% بعد أن كانت 28%، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الشركة في الأعوام الأخيرة.