خريطة انقطاع مياه الشرب اليوم في المحافظات بسبب أعمال الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه اليوم الجمعة، في 13 منطقه في مدينة شبر الخيمة بأحياء شرق وغرب وضعفها في منطقة عزبة عثمان لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة، وبالإضافة إلى ضعف عام في المياه بقرية جزيرة دندرة بمحافظة قنا للبدء في إحلال وتجديد محطة مياه الشيخ عيسى النقالي.

انقطاع مياه الشرب ببهتم وشبرا الخيمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري انقطاع المياه عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم وهي: «ميدان الحرية – الوحدة العربية – عزبة رستم – عزبة الجبلاوي – عزبة سليم – عزبة بدران – مدينة التعاون الشرقية – مدينة فتح»، وعن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة وهي: «مدينة السعادة – مدينة التعاون – أرض بشير – بيجام – المنشية الجديدة».

وضعف المياه في عزبة عثمان لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي السبت الموافق 18 من الشهر الجاري.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب انقطاع المياه لتنفيذها أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة، مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقالت الشركة في بيان، أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ضعف المياه عن قرية جزيرة دندرة بقنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن البدء في إحلال وتجديد محطة مياه الشيخ عيسى النقالي.

وقال المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه قنا، إن أعمال الإحلال والتجديد تأتى في إطار خطة مياه قنا لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطن القنائي.

وأضاف رئيس شركة المياه، في بيان، أنه يستوجب توقف المحطة، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17 من الشهر الجاري ولمدة 20 يوما، مما يؤدى لضعف عام في المياه بقرية جزيرة دندرة.