وظائف شاغرة في بنك QNB لخريجي التجارة وما يعادلها.. إليك الشروط

أعلن بنك QNB عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة، للعمل في فروع البنك العاملة في مصر، إذ يحرص البنك بين الحين والآخر على توفير فرص عمل للشباب، لمساعدة خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات أو هؤلاء الذين لديهم خبرة في العمل المصرفي.

وحدد البنك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للوظائف حتى يتم قبوله في الوظيفة، بالإضافة إلى المسؤوليات الخاصة بتلك الوظائف، ومن خلال السطور التالية نرصد تفاصيل تلك الوظائف، وفقما أعلنه البنك، والتي جاءت كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو الاقتصادية أو الموضوعات ذات الصلة.

- يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الشهادات المهنية مثل PRM وCPA وCFA.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أحد البنوك الكبرى منها عامين على الأقل في البنك في القدرة الإشرافية في وظيفة إدارة المخاطر.

- أن يكون لديه مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية «يفضل».

- معرفة اتفاقية بازل 2، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالائتمان ومنهجيات نمذجة الائتمان.

- أن يكون لديه مهارات النمذجة الكمية والتحليلية والبحثية ممتازة.

- خبرة في العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة.

- معرفة الأسواق المالية والمنتجات.

- الكفاءة في مفاهيم المخاطر، والمنتجات والعمليات والأنظمة المصرفية، والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ومعايير المحاسبة الدولية والتصريحات ذات الصلة.

- فهم متعمق لمنهجيات مخاطر الائتمان «KMV ،CreditMetrics، وما إلى ذلك»، ونمذجة أسعار الفائدة.

- القدرة على العمل مع الآخرين وقيادة فرق من خلفيات ثقافية متنوعة.

مسؤوليات الوظائف

- أداء الأنشطة ضمن إستراتيجية مخاطر الائتمان المحددة التي تعكس مدى تحمل المجموعة للمخاطر ومستوى الربحية التي تتوقع المجموعة تحقيقها لتحمل مخاطر الائتمان المختلفة.

- التأكد من استخدام عملية موحدة لتقييم عروض الائتمان لضمان أن جميع الاعتمادات المعتمدة تندرج ضمن إستراتيجية مخاطر الائتمان في QNB.

- مساعدة رئيس إدارة المخاطر في إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية «KPIs» للإدارة ومراقبة تحقيقها على أساس دوري.

- التنسيق مع مجموعة الامتثال لضمان الاستجابة المناسبة للحصول على تحديثات بشأن اللوائح المتعلقة بمراجعة مخاطر الائتمان التي أصدرها البنك المركزي، إن وجدت.

- البناء والحفاظ على علاقة قوية وفعالة مع جميع الإدارات والوحدات الأخرى ذات الصلة لتحقيق أهداف المجموعة.

- تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمدققين الخارجيين والداخليين ووظيفة الامتثال عند الاقتضاء.

- مساعدة رئيس إدارة المخاطر في تطوير أو وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات مستوى الخدمة «SLAs» بين العمليات الخارجية ذات الصلة ووحدات / إدارات المكتب الرئيسي عند الحاجة، إلى الحد الذي تتعلق به بوظائف الأعمال.

- تأكد من الالتزام بأوقات التحول «TAT» المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة.

- إجراء تقييمات الائتمان، وتقديم الموافقات الائتمانية داخل السلطة المفوضة لشاغل الوظيفة.

- ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات مخاطر الائتمان المعمول بها / المعتمدة والتأكد من وجود بيئة سليمة لتحديد مخاطر الائتمان وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها.

- تحقق من التنسيق مع مديري العلاقات في وحدة الأعمال لاستلام مستندات العميل / المعلومات الأخرى المطلوبة في الوقت المناسب لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين المقترضين.