بداية ساخنة لـ2022: قصف قاعدة أمريكية بسوريا.. وسقوط صاروخين قرب تل أبيب

شهدت الساعات الأولى لعام 2022 بداية ساخنة على المستويين العسكري والسياسي، حيث تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية، في سوريا لقصف بقذائف الهاون، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين جرى إطلاقهما من غزة قبالة تل أبيب في البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد مراسل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، بحدوث قصف على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، موضحا أن دوي صفارات الإنذار تم سماعه في القاعدة مع رفع مستوى التأهب، وذلك حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف بعد.

قصف قاعدة أمريكية أخرى قبل أسبوعين

وكانت قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا، شرقي سوريا، تعرضت قبل أسبوعين لقصف صاروخي مجهول المصدر ولم تعلن أى جهة مسئوليتها، وذلك بعد أيام من هجوم نفذه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان بالقرب من حقل العمر بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وتعتبر الإدارة السورية الوجود الأمريكي على أراضيها انتهاكا للسيادة الوطنية ومحاولة للاستيلاء على مواردها الطبيعية.

ومن ناحية أخرى، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى في البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

رصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: «جرى رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب، في وقت سابق من صباح اليوم السبت»، لافتًا إلى أنه وفقًا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بأن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار، فيما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أنه يدرس إمكانية الرد من عدمه على إطلاق الصاروخين من غزة.