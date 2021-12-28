نجاح 25 جراحة روبوتية في مستشفى عين شمس الجامعي

نجحت جامعة عين شمس، في إجراء 25 عملية جراحية بإستخدام الروبوت الجراحي في مختلف التخصصات حيث تم إجراء 10 عمليات في تخصص الجراحة العامة و 8 عمليات في تخصص جراحة المسالك و 4 عمليات في تخصص جراحة النساء و 3 عمليات جراحة القولون.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن نسبة نجاح جميع العمليات بلغت 100% من حيث الدقة و الأمان و سرعة خروج المريض من المستشفي و عودته إلي الحياة الطبيعية.

إجراء أول عملية لتثبيت المستقيم باستخدام الروبوت على مستوى العالم

و لأول مرة علي مستوي العالم يقوم الدكتور الجراح أ.د طارق يوسف و الدكتور أحمد علي بإجراء عملية تثبيت المستقيم باستخدام الروبوت الجراحي.يذكر أن توفير الخدمة الطبية إلي كل فئات المجتمع بسعر التكلفة فقط يأتي دائماً على رأس اهتمامات المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، علي استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة أي متغيرات تتعلق بالدراسة و العلاج و كذلك دور مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني ، بشأن أحداث نهضة طبية شاملة تتماشي مع متطلبات العصر الحديث ووفقا للكود الطلبي العالمي ، منوها إلي أن الجامعة تجرى حاليا تطوير شامل لكافة القطاعات الطبية علي جميع المستويات الخاصة بها، ابرزها إنشاء مجمع الدمرداش الطبي ليشمل تخصصات جديدة و مستشفيات فريدة من نوعها ، بمستشفى الأورام و الأطفال و وزيادة سرعة أسرة المستشفيات الموجودة .

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية لا توجد أي نواقص أو عجز بالأدوية و المستلزمات الطبية المختلفة بكافة القطاعات العلاجية، خاصة في ظل أزمة كورونا فيروس ، موضحا أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات للمستشفيات الجامعية.