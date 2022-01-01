شروط وخطوات الاشتراك في أول تأمين للمصريين بالخارج

بدأت وزارة الهجرة المصرية، اليوم، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لتلبيية احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة في الأمور المتعلقة بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع الحوادث وصرف التعويضات المناسبة، لذا كثرت عمليات البحث حول خطوات الاشتراك في أول تأمين للمصريين بالخارج.

خطوات الاشتراك في أول تأمين للمصريين بالخارج

وتتمثل خطوات الاشتراك في أول تأمين للمصريين بالخارج في الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

- الضغط على إصدار وثيقة الحوادث الشخصية.

- يقوم المواطن بإدخال اسمه والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، ثم الضغط على «تسجيل».

- بعد ذلك يجري إرسال رسالة على بريدك الإلكتروني الذي جرى إدخاله، وذلك للدخول على النظام.

- وبعد الدخول على النظام، يجري إدخال رقم جواز السفر وجهة السفر ومدة سريان الوثيقة واسم أحد الأقارب.

- يظهر أمامك المبلغ المطلوب 100 جنيه، ثم اختيار طريقة الدفع، لتظهر أمامك شاشة إتمام السداد بنجاح، لكي تتمكن من طباعة البيانات.

شروط استخراج وثيقة التأمين على المصريين في الخارج

- أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.

- يشترط إخطار المجمعة عند وقوع حادث أو وفاة خلال 7 أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة «0221241220»، أو من خلال البريد الإلكتروني info@epti-egypt.org، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

- يراعى تقديم التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث للمجمعة، وفي حال لم يؤدّ المؤمن عليه أو من ينوب عنه تلك الالتزامات أو تأخر في تسليمها، سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن الحادث، ما لم يتبين من الظروف أنّ تأخره كان لعذر مقبول.

حالات تغطيها وثيقة الحوادث الشخصية

1. في حالة الوفاة بحادث: تدفع المجمعة نحو 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن، وفق الأوراق والمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم توزيع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يقدم للمجمعة.

2. في حالة الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يتجاوز 100 ألف جنيه مصري.