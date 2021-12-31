حقيقة تعطيل الدراسة في مدارس القاهرة والجيزة غدا: «لسه مفيش قرار»

أثار تعطيل الدراسة غدا السبت، الموافق أول يناير للعام الميلادي الجديد 2022 في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية، بسبب الطقس السيئ، العديد من التساؤلات حول مصير الدراسة في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة، وهو ما كشف عنه المسئولين في المحافظتين، مؤكدين أنه لا توجد أي قرارات رسمية تفيد بالتعطيل حتى الآن.

أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه لا توجد أي تعليمات رسمية حتى الآن، تفيد بتعطيل الدراسة غداً السبت بسبب الأمطار، موضحاً أن الدراسة مستمرة كما هي دون أي معوقات مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات التي تحافظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

جميع المدارس حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي تصدر بخصوص التعطيل أو الاستمرار، موضحاً أن جميع المدارس حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم.

وتابع مدير الإدارة، أن المديرية والمحافظة لم تصدر أي قرارات تفيد بتعطيل الدراسة، مؤكداً أن المنوط بقرار تعطيل الدراسة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستعقد ورقياً بالنسبة لصفوف النقل ما عدا الصفين الأول والثاني الثانوي التي ستعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

غالبية المدارس الخاصة والحكومية في الجيزة لا تعمل السبت

من جانبه، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن المحافظ لم يصدر أي قرارات بتطعيل الدراسة غداً في المدارس، موضحاً أن غالبية المدارس الخاصة والحكومية لا تعمل يوم السبت وتبدأ أسبوعها الدراسي اعتباراً من يوم الأحد.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أن الدراسة تسير بصورة منتظمة حتى الآن بداية من أول أيام الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة منع أي معلم من دخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.