«قوس قزح» يزين سماء ملوي في ظاهرة نادرة بالمنيا

ظهر «قوس قزح» في سماء مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، قبل قليل، بعد انتهاء الأمطار والغيوم التي صاحبت موجة الطقس المتقلبة التي تشهدها البلاد منذ أمس الجمعة، مما أدخل حالة من البهجة والفرحة والسرور بين الأهالي، خاصةً الأطفال، لهذه الظاهرة التي نادراً ما تظهر في سماء محافظة المنيا.

ألوان قوس قزح تتدرج من الأحمر للبنفسجي

وقوس قزح ظاهرة طبيعية تنتج عن انكسار ضوء الشمس خلال قطر مياه المطر، ويظهر قوس المطر بعد أو خلال سقوط الأمطار، ومع عودة سطوع الشمس، وتكون الألوان في القوس أحمر من الخارج، ويتدرج إلي البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فالأزرق الغامق النيلي، ثم البنفسجي من الداخل، وضوء الشمس يحتوي على الألوان الطيفية، وهي عبارة عن أشعة ذات أطوال موجية مختلفة، ويظهر قوس قزح عادة بشكل نصف دائري، وفي حالات نادرة يكون قمرياً.

تجمعات لمياه الأمطار بشوارع القرى

وشهدت المنيا هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة بكافة مراكز المحافظة، ونتج عن ذلك ظهور تجمعات مياه في غالبية الشوارع، وخاصةً في القرى.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع من خلال معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامناً مع تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيء وهطول الأمطار، وقال إنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، موجهاً تعليماته لكافة الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دوري لتيسير الحركة المرورية.