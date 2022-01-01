أول يوم عمل لمدير تعليم الجيزة: جولة بمدارس القرى المتضررة من الأمطار

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، في أول يوم عمل له، عددا من مدارس المحافظة وحصر الأضرار التي تعرضت لها بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها أمس.

مدارس المناطق النائية والأرياف الأكثر عرضة للتضرر

وقال أشرف سلومة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعد توليه مهام منصبه وكيلا لوزارة التعليم بالجيزة، إنه جولاته اليوم في مدارس القرى بالإدارات التعليمية بالمراكز النائية والأرياف بمحافظة الجيزة، مثل مراكز البدرشين وأوسيم والعياط تأتى كون تلك المدارس والمناطق الأكثر عرضة لأضرار الأمطار والطقس السيئ أمس الجمعة.

وأضاف مدير مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، أنه رافقه في الجولة وكيلة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومديري التعليم العام والإعدادي، ومديري إدارات أوسيم والبدرشين.

سلومة: بدأنا بمدارس« الشوبك» التي تصدت للاحتلال الانجليزي

وأكد سلومة، على بدء أولى جولاته في أول يوم عمله له بعد صدور قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتعيينه مديرا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للاطمئنان على مدارس قرية نزلة الشوبك بالبدرشين، تكريما لها باعتبارها أيقونة ثورة 1919 فضلا عن استشهاد عدد كبير من الأهالي بها أثناء التصدي للاحتلال الانجليزي، وبسببها جرى تجديد ميعاد الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية بجميع مراكز المحافظة وتذليل أي صعوبات تواجهها المدارس بسبب الطقس السيئ، والاطمئنان على سلامة وأمان المباني والفصول الدراسية وصلاحية ومتانة كل المرافق بها حافظا على أرواح أبنائنا الطلاب والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية.

وأشار سلومة، إلى بدء فحص دولاب العمل بالمديرية وكافة قطاعاتها لوضع أجندة الأولويات للعمل بها فورًا.