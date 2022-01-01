انقطاع الكهرباء عن شرم الشيخ وطور سيناء بسبب الطقس السيئ «صور»

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، منذ قليل، بسبب سقوط أمطار غزيرة عليهما، موضحا أنه إجراء احترازي للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أن التيار سيعود فور انتهاء الأمطار.

محافظ جنوب سيناء يناشد المواطنين البقاء في منازلهم

وتابع «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مطار شرم الشيخ لم يتأثر بالأمطار التي سقطت على المدينة، والحركة طبيعية داخل المطار، مناشدا المواطنين بالالتزام بالبقاء في منازلهم لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

أمطار وسيول خفيفة في سانت كاترين

من جانبه، قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تتعرض لأمطار خفيفة منذ قليل وتسببت الأمطار في حدوث سيول ضعيفة في وادي الراحة والأسقف، ومنطقة الزيتونة، مضيفًا أن السيول تسير في مجراها الطبيعي.

سيول في وادي زغرة بدهب

وقال اللواء عارف عبدالعزيز رئيس مدينة دهب، إن وادي زغرة تعرض لأمطار شديدة تسببت في حدوث سيل في وادي زغرة، مضيفًا «هناك تجمع سيل بوادي مجيرح خلف المعهد الديني» مؤكدًا «يجرى إزالة التراكمات من الشوارع على الفور».

عاصفة التنين

كانت محافظة جنوب سيناء تعرضت أمس وصباح اليوم إلى طقس سيئ تسبب في سقوط أمطار وسيول على عدد من مدن المحافظة، وأعلن اللواء خالد فودة حالة الطوارئ لمواجهة عاصفة التنين.