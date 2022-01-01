خطوات الاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022

مع بداية الشهر الجديد، بدأ المشتركون في العدادات القديمة والتقليدية البحث عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير، للتعرف على قيمة استهلاكهم خلال الشهر، إذ يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن فواتير الكهرباء وتسجيل قراءة العداد من المنزل ودفعها «أونلاين» دون عناء التوجه إلى شركات توزيع الكهرباء.

فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022

وتتمثل طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022 في اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- اضغط على «الخدمات» ثم اضغط على «الاستعلام عن الفواتير».

- سيتطلب اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك».

- بعد ذلك قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يوجود بها منزلك أو نشاطك».

- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

5- إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022

ومن خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، قم بالضغط على «ادفع فاتورتك أونلاين».

- بعد ذلك قم بإدخال رقم المحمول واختيار شركة التوزيع وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2021 من خلال نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية مثل: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

ويمكن أيضًا سداد فاتورة الكهرباء عن طريق نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو من خلال تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول.