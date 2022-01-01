أستاذ مناخ: لا أحد يمكنه التنبؤ بشتاء هذا العام.. والجو يستقر الاثنين «فيديو»

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، عن السبب الرئيسي وراء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والمستمرة حتى الاثنين المقبل، إذ ذكر أن السبب وراء هذا الأمر تأثر مصر بمنخفض جوي فوق سطح الأرض وآخر في طبقات الجو العليا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، الذي يُعرض على قناة «extra news».

لا أحد يستطيع التنبؤ بشتاء هذا العام سواء قارس أو أكثر دفئا

وأضاف «قطب»، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بشتاء هذا العام، سواء بأنه سيكون شديدة البرودة «قارس» أو شتاء أكثر دفئًا، كون هذا الأمر مرتبط بالتغييرات المناخية التي تحدث لكوكب الأرض، موضحًا في الوقت ذاته أن المنخفض الذي تمر به مصر كلما كانت كتلته شديدة البرودة يُسبب أمطارا، وهذا ما شهدته الدولة بمختلف المحافظات إذ مرت بموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ماذا لو ارتفعت درجة حرارة الأرض لـ نصف درجة مئوية

وأكد أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أنه حال ارتفاع درجة حرارة الأرض لـ نصف درجة مئوية، ستزيد انبعاثات الكربون، وهذا سيؤدي إلى حدوث ارتفاعات في درجة حرارة الأرض، ومن ثم حدوث خلل في طبقة الأوزون، موضحًا في الوقت ذاته أن ذلك سيسمح بنفاذ الأشعة فوق البنفسجية وحدوث تغييرات مناخية متطرفة، مؤكدًا أن الاستقرار في الأحوال الجوية موعده سيكون الاثنين كما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.