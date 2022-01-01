«المصريون بهولندا» عن تأمين المقيمين بالخارج: «حسينا بإنسانيتنا»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.

وفي هذا الصدد، قالت سحر رمزي المتحدث الإعلامي بِاسم المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا، خلال حديثها لـ «الوطن»، إن ذلك القرار أسعد ملايين المصريين المقيمين بالخارج.

الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج

وأضافت المتحدث الإعلامي للجالية المصرية في هولندا، أن كرامة الكثيرين أهدرت بسبب البحث عن طرق لجمع أموال لنقل جثامين المصريين المقيمين بالخارج إلى بلدهم، وأيضا الضرر الواقع على الطبقة العاملة في حالة الإصابة بأي حادث، ما جعل المصريين بالخارج يطالبون في مؤتمر الكيانات الأول المسؤولين، بإيجاد حلول فعالة وأخيرا تمت الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت «رمزي»، أن هذه القرارات تشعر المقيمين بالخارج بمدى حرص بلدهم على توفير تأمين يضمن حفظ كرامتهم وأسرهم، وأيضا تضمن عودة كريمة للمتوفى إلى مسقط رأسه في مصر، وهو ما يجعلنا نشعر بإنسانيتنا.

التأمين يشمل حالات الوفاة والحوادث ونقل الجثامين

وأشارت إلى أن التطبيق يلبي احتياجات المقيمين بالخارج؛ خاصةً ما يتعلق بحالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع الحوادث وصرف التعويضات المناسبة، لذا أعلنت وزارة الهجرة أنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل كل المصريين بالخارج في كل دول العالم.

الشروط كما أعلنتها وزارة الهجرة

- عمر المؤمن عليه لا يتجاوز 65 عامًا.

- عند وقوع حادث أو وفاة يجري إخطار المجمعة خلال 7 أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه.

- تقديم جميع ما يتعلق بالحادث سواء تقارير طبية أو شهادة وفاة.

- عند عدم التزام المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الإجراءات، سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ المجمعة التي تؤديها في كل حالة، وتفاصيل الدفع، أوضحت وزارة الهجرة الآتي:

- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع 100 ألف جنيه فقط، وتدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة.

- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وذلك لا يجاوز مبلغ 100 ألف جنيه.