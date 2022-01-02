أستاذ علم اجتماع: احتفال المصريين بالكريسماس يعبر عن الشعور بالرفاهية

قال الدكتور شريف عوض أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن احتفالات المصريين بالكريسماس جميلة، وتعكس الحالة الوجدانية التي يعيشها الشعب المصري وتؤكد حالة الأمن التي تنعم بها مصر في ظل الأجواء السياسية والاقتصادية المستقرة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات تعبر عن المواطنة الصالحة.

وأضاف «عوض» خلال لقاء مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC: «عندما توجد احتفالات مبالغ فيها إلى حد كبير أو موجودة في أماكن تؤشر إلى تكتلات طبقية، فإننا نتحدث عن تمييز، لكن هذا لم يحدث في احتفالات الكريسماس، التي كانت فرصة جيدة للمصريين ومتنفسا حقيقيا لهم، حيث يستعدون ويدخرون لهذه الاحتفالات منذ فترة».

المصريون يحاولون الخروج من أجواء كورونا

وتابع أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة: «الأسر المصرية تحاول الخروج من أجواء كورونا وزيادة الفرحة والابتهاج وهو ما ظهر في الجوانب المادية الملموسة، مثل زينة رمضان وشراء ملابس جديدة، كما تتأنق المصانع وتتفنن في إنتاج منتجاتها».

وأكد شريف عوض، أن احتفال المصريين بالكريسماس يعبر عن الشعور بالرفاهية وهو لم يكن من الممكن أن يحدث لولا الاستقرار الأمني، كما أن بعض الوافدين إلى مصر يحرصون على المشاركة في هذه الاحتفالات الطقوسية التي يتم تجديدها كل فترة.

المسلمون والمسيحيون يتشاركون في كل الأعياد

وأكد «عوض»، أن المسلمين والمسيحيين يتشاركون في كل الأعياد، وكأنهم يتجاوزون ارتباط الأعياد بدين معين، وهو ما يعبر عن المواطنة الصالحة والتعايش السلمي الحقيقي بينهما في الجمهورية الجديدة.