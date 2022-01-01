تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف السلع في المحافظات المتضررة من الأمطار

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف السلع التموينية بالمحافظات المتضررة من سوء الأحوال الجوية؛ للتأكد من انتظام سير عملية صرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بالتزامن مع بدء صرف تموين شهر يناير 2022.

«التموين» تضخ مزيدا من السلع في 7 محافظات

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير مزيد من كميات الدقيق المدعم ‏بالمخابز بالمحافظات المترقب سقوط أمطار غزيرة بها لسوء الأحوال الجوية وخاصة محافظات «الدقهلية – البحيرة – إسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط».

كما شملت توجيهات الوزير لغرفة العمليات المركزية ضرورة أن يكون احتياطي السلع الاستراتيجية والأساسية يكفي في هذه المحافظات لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

حملات مكثفة من مديريات محافظات سوء الأحوال الجوية للتأكد من توافر السلع

كما تتابع غرفة العمليات المركزية في الوزارة، الحملات المكثفة التي تم تكليف مديريات التموين بمحافظات الدقهلية والبحيرة الإسكندرية وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط بشنها حول الرقابة على عمل المخابز وسير عملية صرف السلع في منافذ البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي تحسبا لسقوط الأمطار.

توفير سيارات متنقلة لصرف السلع حال التعرض للسيول

وقال مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، فأن الشركة على أتم الاستعداد لتوفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات حال تعرضها لسيول من أجل إتاحة السلع والخبز للمواطنين، وذلك على غرار ما حدث خلال الشهر الماضي في التعامل مع سيول محافظة أسوان والتي حركت خلالها الوزارة سيارات سلع غدائية للمواطنين في الشوارع والميادين لتوفير السلع لأهالي أسوان في مختلف المراكز.

افتتاح 4 منافذ سلعية جديدة في محافظة أسوان

- المنفذ الأول متخصص في بيع اللحوم.

- المنفذ الثاني لبيع الخضروات والفاكهة.

- المنفذ الثالث لصرف السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات،

- المنفذ الرابع لبيع جميع السلع الأساسية وغير الأساسية في منطقة العلاقي طريق الشلال بمحافظة أسوان لخدمة أهالي المحافظة.