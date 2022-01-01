وزير الري: إنشاء محطات التحلية للحفاظ على المياه السطحية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن هناك فارق رؤية بين وزارته والوزارة السابقة، إذ أن العائد من المشاريع الاستثمارية يأتي بعد فترة، ومشروع توشكى رؤية ومشروع استراتيجي لتنمية مصر، وكان يقابله الكثير من العوائق، كما أن الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين لم يزرع إلا جزء بسيط منها.

عبد العاطي: أنهنا محطة بحر البقر وننشئ محطة الحمام

وأضاف «عبد العاطي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على قناة «DMC»، أن الوزارة انتهت بالفعل من إنشاء محطة بحر البقر لتحلية المياه، وحاليا يتم إنشاء محطة الحمام، «نحاول الحفاظ على المياه السطحية قدر المتاح، علشان نعمل استدامة للمشروع نفسه».

وتابع: «في الـ10 سنين الأخيرة زدنا 25 مليون مواطن، وطبقا لحدود الفقر المائي فسنحتاج لـ25 مليار متر مكعب لهم، وفي حالة حاجتهم لمياه عذبة فقط فسيحتاجون لـ2.5 مليون متر مكعب».

عبد العاطي: محطات التحلية تؤدي لاستعمال المياه 3 مرات

وأوضح أن محطات التحلية تعمل على إعادة استخدام المياه لـ3 مرات، «لو نوعية المياه غير جيدة لن أستخدمها وسيمثل ذلك عجزا، ولما بتوصل المياه لدرجات ملوحة عالية بتخلص منها، ودلوقتي بعد إنشاء محطة بحر البقر بيتم إعادة استخدامها».

وأكد أن استخدام المصريين للمياه سنويا يصل لـ114 مليار متر مكعب كإجمالي الاستهلاك، في حين يصل لمصر 60 مليار متر مكعب فقط، «معندناش مياه لزراعة القمح والسمسم ولذا يتم استيرادهما، ومع المستقبل العجز سيزيد بسبب الزيادة السكانية».

وتابع: «علشان أدبر ده كان لازم نروح لتحلية مياه البحر، ودي محتاجه استثمارات، والمتر المكعب علشان التحلية بيكلفني 1000 دولار، يعني لو محتاج 3 مليارات متر مكعب هحتاج عشرات المليارات، وده تحدي إزاي أدبر التمويل علشان أعمل محطات، والزيادة السكانية ليست مشكلتها المياه فقط، ولكن في المدارس أيضا والطريق والسكن والغذاء وفرص العمل وجميعها متطلبات هامة وضرورية، وبكدة نصيب الفرد هينزل من 500 لـ300 متر مكعب في السنة».