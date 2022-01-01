وزير الري يتوعد المتعدين: أزلنا 430 ألف حالة.. ومش هنهزر ولا هنسيب حد

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن التعديات على الموارد المائية في مصر كانت كبيرة للغاية وبلغت نحو 600 ألف حالة تعدٍ انخفضت إلى 200 ألف حالة، ويتم إزالتها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC، أن أصعب هذه التعديات هي التعديات بالردم في النيل والردم في الأراضي الزراعية: «في الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بهذه الكيفية، لم تعد تمتص المطر، وبتعمل سيول، ومع كثرة هذه التعديات، أي مطر هينزل الدلتا هيعمل سيول ومشكلات».

إزالة التعديات ليست رفاهية

وأشار إلى أن إزالة التعديات ليست رفاهية، لكنها تقي الناس من المخاطر: «لازم نعمل سعة الطوارئ في السد العالي يا إما تحصل كوارث، وبالتالي فإن الإزالة تستهدف التعامل مع حالات الطوارئ أيضا».

الدولة ستستعمل الردع والتوعية وتطبيق القانون بصرامة

وأكد، أن الدولة ستستعمل الردع والتوعية وتطبيق القانون بصرامة، وأي تعدٍ على المجاري المائية أو النيل لن يترك، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تأهيل وتطوير المجاري المائية: «لسه موصلناش لمرحلة تخلينا نقول إن الإزالات اللي عملناها كفاية، لازم نزيل كل التعديات، ويتبقى 200 ألف تعدٍ، أزلنا منهم 30 ألف في الموجة الأخيرة».

ولفت إلى أن معدلات التعديات قلت بسبب الردع: «قبل كدة كنا بنزيل وحد قدامنا يروح يعمل تعدي، وبالتالي سرعة التعدي أسرع من الإزالة، ودلوقتي بقى في ردع واحترام للقانون».

ونوه إلى أن قانون الموارد المائية الجديدة جرى تجريم التعدي، وحبس المتعدين: «مش هنهزر ومش هنسيب حد يتعدى على منافع للري عشان مصلحة الجموع، فلو هنعمل طريق مكن نضطر ننزع ملكية بيت لأن المنفعة العامة تجب المنفعة الخاصة فما بالنا لو الشخص اللي قدامنا متعدي».

تبطين 20 ألف كم ترع في يونيو 2024

وعن مشروع تبطين الترع، قال وزير الموارد المائية: «كنا بنعمل في السنة 20 كم تبطين، والنهاردة المعدل أصبح 12 كم كل يوم، وانتهينا من تبطين 3700 كم ترع، ونأمل إنهاء 7 آلاف كيلو بحلول 30 يونيو، وممكن الرقم ده يقل شوية لكن مش كتير عشان نحافظ على وصول المياه، وسننتهي من تبطين الـ20 ألف كيلو 30 يونيو 2024».