إزالة سور 110 أمتار وغرفة حراسة على أملاك وزارة الري بشرق الأقصر

شنت رئاسة مدينة البياضية بقيادة اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، جملة مكبرة في قرية البغدادي برئاسة مصطفى علي، تضمنت تنفيذ قرار إزالة سور وغرفة حراسة بطول 110 أمتار وغرفة بمساحه 30.5 متر، أعقبها تسليم الأرض إلى وزارة الري جهة الولاية.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ولجنة البت في قرار التصالح، والتي أصدرت قرارها برفض التصالح نظرا للتعدي على أملاك الدولة.

تنفيذ الحملة بمشاركة قوات الأمن

وجرى تنفيذ الحملة بمركز ومدينة البياضية بمشاركة قوات من مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء علاء الطوخي، حكمدار الأقصر، واللواء محمود فاروق، مساعد مدير الأمن، والعقيد عثمان صدقي، مأمور المركز، والرائد محمد طلعت، من مباحث مركز شرطة البياضية، بمشاركة قوات التأمين، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة وإزالة السور بمركز البياضية شرق المحافظة.

التعامل مع مخالفات البناء بكل حسم

من جانبها أهابت محافظة الأقصر ورئاسة ومدينة البياضية بجميع المواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة لعدم التعرض للمسائلة القانونية، مؤكدة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.