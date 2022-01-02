حصاد أول أيام السنة في أسيوط.. تعطيل دراسة وجراحات سمنة

شهدت محافظة أسيوط في أول أيام العام الميلادي الجديد، عددا من الأحداث المبشرة بقدوم عام جديد يحمل الخير لأبناء المحافظة، حيث شهدت أسيوط لأول مرة منذ عامين، سقوط أمطار، جعلت المواطنين بالمحافظة يشعرون بالتفاؤل، وأن هذا العام يحمل الخير في طياته.

تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة

وقرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة اليوم الأحد الموافق 2 يناير، بجميع مدارس التربية والتعليم «طلاب ومعلمين» بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وسقوط أمطار على بعض المناطق، حرصا على سلامة وصحة الطلاب، مع اتخاذ كل التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة، ومراجعة جميع المنشآت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين.

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية «طلاب فقط»

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي عبدالحافظ، مدير عام المنطقة الأزهرية وكيل الوزارة في أسيوط، إنه بناء على تعليمات صاحب الفضيلة رئيس القطاع الأستاذ الدكتور سلامة داوود، وبناء على قرار الوزير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتعطيل الدراسة بكل مدارس التربية والتعليم بالمحافظة، فقد تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد «فقط» بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية كالآتي:

أولا: تعطيل الدراسة للطلاب فقط.

ثانيا: تعطل امتحانات الصف الرابع وسنوافيكم بما سيتم بشأن مادتي الغد.

ثالثا: التنبيه المشدد على جميع المعاهد الأزهرية بالتأكيد على عوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية من أسلاك كهرباء وطفايات وأسوار أو حفر بها تجمعات مائية وخلافه، وأخطرت جميع المعاهد الأزهرية للتنفيذ.

تركيب بالون بمعدة مريضة تعاني السمنة لأول مرة بمستشفيات صحة أسيوط

يشار إلى أنّ مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط ركب بالون بالمعدة لمريضة تعاني من زيادة في الوزن عن طريق منظار المعدة، في أول عملية من هذا النوع في المحافظة.

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة في قطاع الصحة بمحافظة أسيوط، بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتطبيقاً لبروتوكولات التعاون المشتركة بين مستشفيات صحة أسيوط ومستشفيات جامعة أسيوط.