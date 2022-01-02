الري: أجهزة رصد وتحكم وتشغيل عن بُعد لـ19 بئرا بالوادي الجديد

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وناقشا موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادي الجديد، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية بالمحافظة، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وخلال اللقاء جرى بحث سبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بنطاق محافظة الوادي الجديد، وإدارتها بالشكل الذي يُخفف من الازدحامات المائية ببرك الصرف الزراعي، والاستفادة من هذه المياه لتنفيذ مشروعات تنموية عليها.

وأشار «عبدالعاطي» لقيام الوزارة بتطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادي الجديد، والتأكيد على جاهزيتها للتعامل الفوري مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادي الجديد بما يضمن استدامة تشغيلها والحفاظ عليها.

تزويد 15 من الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي

وقال وزير الري، إنه جرى مؤخراً ولأول مرة، تزويد 15 من الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وجاري تزويد الخاصية في 4 آبار أخرى، مشيراً إلى أنه سبق توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد، حيث جرى تركيب أجهزة رصد وتحكم لـ19 بئرا، لمراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة، وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وتضمن هذه الآلية سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأكد «عبدالعاطي» ضرورة الالتزام التام بتطبيق كل الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة.

وأشار إلى أهمية مواصلة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، مع التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلاً عن الري بالغمر، الأمر الذي يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

استخدام مقياس الرطوبة وتقديم بياناته للمزارعين

وأضاف أنه جرى استخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادي الجديد، وربطه بمنظومة التحكم التي تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فوري عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الري، الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة عملية الري وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل في المنظومة المائية من خلال ربط عملية الري بالأراضي الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.