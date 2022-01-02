وزير الري: نستهدف ضم 3.7 فدانا في الوادي والدلتا للمنظومة الحديثة

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر تزرع ما يتراوح بين 9 إلى 10 ملايين فدان، منها 3.5 مليون فدان ري حديث، ومن لم يستخدم منظومة الري الحديث في الأراضي الجديدة تطبق عليه غرامة تبديد مياه.

وأضاف وزير الري أن الأراضي القديمة تقدر مساحتها بنحو 6 ملايين فدان في الوادي والدلتا، تستهدف الوزارة منهم 3.7 مليون فدان للتحويل إلى منظومة الري الحديثة، أما البقية فيجب زرعها بالغمر في شمال الدلتا، وسيعاد استخدام مياه الصرف الناتجة عن الري بالغمر.

فلاح يستخدم منظومة الري الحديث

من جهته، قال المزارع محمد سالم، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC، إن زراعة البطاطس بالغمر تجعله يستهلك ما لا يقل عن 8 شكائر نترات بالإضافة إلى الأسمدة الكيماوية، مشيرًا إلى أن الري بالتنقيط جعله يوفر كثيرا في استخدام المياه والأسمدة.

وأضاف أن الري بالغمر يؤدي إلى زيادة الحشائش، وهو ما يُلزمه بتشغيل عدد كبير من العمالة للتخلص منها، بالإضافة إلى زيادة بخر المياه في الأرض، وهو ما يسبب بعض الأمراض للنباتات.

منظومة الري الذكي

وتابع أن منظومة الري الذكي عبارة عن مجس أو حسّاس يتم تركيبه في الأرض، متصل بالواي فاي ويمكنه إرسال رسائل للتليفون ومن خلال هذه الرسائل يتابع الفلاح حالة الأرض، ويتم قياس رطوبة التربة، لأن بعض النباتات تكون حساسة للمياه مثل الخيار، ولا يمكن تعطيشه، وبعض النباتات الأخرى أقل حساسية، كما يتم قياس نسبة الملوحة في التربة.