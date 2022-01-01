وزير الري يطالب المواطنين بترشيد المياه: «كل نقطة بتفرق»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه قبيل مجيئه كوزير للري كان دائما ما يحرص على حضور أسبوع المياه والذي يتم تنظيمه بشكل سنوي في ستوكهولم عاصمة السويد، إلا أنه وبعد مجيئه إلى منصبه قرر أن تدشن مصر أسبوع القاهرة للمياه، والذي ظهر في نسخته الأولي شهر أكتوبر من عام 2018.

عبدالعاطي: «الفلاحين بيعرضوا تجاربهم لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية»

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أسبوع القاهرة للمياه قد تم تثبيت موعده في شهر أكتوبر من كل عام، ويحضره الكثير من وزراء المياه والخبراء على مستوى العالم، وسيتم إطلاق نسخته الخامسة في شهر أكتوبر من العام الجاري، «بيكون فيه توعيه، والفلاحين بيعرضوا تجاربهم لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية».

وأرسل رسالة للمواطنين المصريين بعدم الاطمئنان خلال استخدامهم للمياه حتى لا تنفذ جراء ذلك، «عايز المواطن المصري ميطمنش، وبقول للمشاهد المصري مش عايزك تبقى مطمن وعايزك تبقى قلقان، علشان وأنت بتفتح المياه تفكر إزاي تحافظ على المياه، والمزارع لو مرشدش المياه هتنفد».

وفند: «القلق صحي وهيوفر مياه، وفيه دول بترمي 1400 مليار متر مكعب مياه عذبة، وبالرغم من ذلك، بيستوردوا جزء كبير من أكلهم، وأحنا بندير المياه بالقطرة ولازم الإحساس بأن كل نقطة مياه بتفرق للمصريين» متابعا: «بسبب الوعي العام الماضي تحولت نص مليون فدان إلى الري الحديث».