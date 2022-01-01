وزير الري: مصر مثال يحتذى به حول العالم في إدارة المياه

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن استراتيجية مصر لإدارة مواردها المائية تستهدف عدة محاور، هي تحسين نوعية المياه، مثل تدشين محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ويتم إنفاق مئات المليارات عليها.

وتابع: «والثاني تحسين كفاءة استخدام المياه مثل تعميم أساليب الري الحديث، والثالث تنمية الموارد المائية وإيجاد موارد مائية إضافية لسد العجز في السنوات العشرة الماضية والثلاثين سنة المقبلة، ولكي يتم توفير مياه شرب للمواطنين في الـ30 سنة المقبلة يجب تحلية 7 مليارات متر مكعب من مياه البحر».

وأضاف عبدالعاطي خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر قناة «DMC»، أن الدولة المصرية تدشن مشروعات ضخمة جدًا، وإذا زاد عدد المصريين بنحو 400 ألف شخص في السنة، وهو ما صرّح به الرئيس السيسي، فإن المصريين سيشعرون بعائد أي تقدم مباشرة لأنه جرى توزيعه على عدد أقل، لافتًا إلى أن مصر مثال يحتذى به حول العالم في إدارة المياه.

تحسن نصيب الفرد من المياه

وتابع وزير الموارد المائية والري: «إذا تحقق معدل الزيادة السكانية الذي صرح به الرئيس فإن نصيب الفرد من المياه سيتحسن وبدلا من 300 متر مربع من المياه سيصل إلى 400 متر مربع أو 450 متر مربع، وإذا استمرت المعدلات الحالية فإن هناك مخاطر».

المحور الرابع

ولفت، إلى أن المحور الرابع من الاستراتيجية هو تهيئة البيئة المناسبة، من خلال التوعية وتعريف الناس بقضايا المياه ومشكلات هذا الملف، وخطورة تلويث المياه مثل رمي الورق والزجاجات البلاستيكية والحيوانات النافقة.

قانون قديم

وأكد، أن قانون الري كان قديما ويرجع إلى عام 1980، وكان يتعامل مع الفيضان، لكن كان لا بد من وجود قانون يتعامل مع نُدرة المياه، وأن تتغير فلسفة القانون مثل تشجيع الري الحديث والترشيد وتخصيص غرامات على مبددي المياه ومن يزرعون زراعات مستهلكة للمياه وجرى الانتهاء منه في عام 2017 وصدق عليه الرئيس في 23 أكتوبر الماضي، وهو ما يمنح رسالة للعالم أن مصر جادة في إدارة مواردها المائية.

وأشار، إلى أن مصر من الدول المتقدمة في إدارة المياه وتؤخذ كمثل على مستوى العالم، وهو ما صرح به رئيس المجلس العالمي للمياه.