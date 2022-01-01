«الصحة»: الموجة الخامسة لـ«كورونا» ستكون إصاباتها كثيرة وأعراضها بسيطة.. و«العليا للفيروسات»: تبدأ منتصف يناير

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستكون أكبر فى عدد الإصابات وأقل حدة فى الأعراض التى ستكون خفيفة، مضيفاً: «نعيش مرحلة انتهاء الموجة الرابعة، والخامسة ستكون خلال فصل الشتاء، وتزايد الأعداد سيكون بسبب عدم التهوية الجيدة ورغبة المواطنين فى الدفء، وهذه تربة خصبة لانتشار الفيروس.

وأوضح «حسنى» لـ«الوطن» أن المتحور أوميكرون سيكون المتحور السائد فى موجة «كورونا» الخامسة، مشيراً إلى أنه ليس بالخطورة التى يتحدث عنها البعض، ووفقاً للبيانات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية فإنه أسرع فى الانتشار فقط، وكل اللقاحات فعالة وآمنة ضد الفيروس وهذا المتحور.

«حسني»: اللقاحات عامل أساسي في تخفيف الضغط على المستشفيات خلال الموجة الرابعة وفعالة ضد الفيروس

وأضاف «حسنى» أن لقاحات كورونا كانت العامل الأساسى فى تخفيف الضغط على المستشفيات فى الموجة الرابعة وجعل الإصابات بسيطة وفى العزل المنزلى فقط، وهى الأداة التى تعمل على النجاة وتقليل وفيات كورونا، وهذا ما حدث خلال الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تسجيل أقل معدلات للوفاة مقارنة بالموجات الثلاث السابقة.

فى سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الاستمرار فى اتباع التدابير الصحية للوقاية من «كورونا»، واستمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائى للفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مناشدة المواطنين ضرورة الحصول على اللقاحات للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وقالت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، إن خطة مصانع فاكسيرا قصيرة المدى خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار جائحة كورونا هدفها الرئيسى هو توطين صناعة اللقاحات والأمصال وتغطية احتياجات السوق المحلية.

«مصدر»: 80٪من حالات الإصابة عزل منزلي

وأضافت «والى» لـ«الوطن» أن «فاكسيرا» تهدف خلال الفترة المقبلة لتغطية حاجة السوق المحلية من اللقاحات والأمصال بنسبة 80% بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذه خطة مبدئية، ويمكن أن تزيد نسبة التغطية وفقاً للتوسعات والاتفاقيات التى تُجريها «فاكسيرا» مع الشركات المصنّعة للقاحات من خلال الحصول على المادة الخام، أو من خلال نقلة كلية لعملية تصنيع اللقاح داخل «فاكسيرا».

وتابعت أن الدولة تولى أهمية بالغة لعملية تصنيع اللقاحات والأمصال وتوطينها داخل السوق المحلية، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية لتوفير كافة الاحتياجات من أجل إنتاج كافة اللقاحات والأمصال والبدء فى تصدير الفائض من الإنتاج للخارج.

وأكدت أنه تم إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة داخل مصانع «فاكسيرا» من لقاح سينوفاك بعد الاعتماد الرسمى، وتم توزيع أغلبية هذه الجرعات على مراكز التطعيم فى المحافظات.

وكشفت تقارير صادرة عن وزارة الصحة أن عدد حالات كورونا فى مصر وصل إلى 385575 منها 320563 حالة تم شفاؤها، وذلك بعد تسجيل الوزارة أمس الأول إصابة 847 حالة ثبتت تحاليلها إيجابية المسحة وفقاً لإجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تقوم بها الوزارة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت التقارير ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى الجمهورية، موضحة ارتفاع إجمالى متعافى الفيروس إلى 320563 بعد تسجيل الوزارة أمس الأول خروج 539 متعافياً، بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة بالمستشفيات وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت التقارير أهمية مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، لأن الإجراءات الاحترازية هى السلاح الفعال للوقاية من الفيروس بجانب الحصول على اللقاحات.

وأضافت التقارير أن لقاحات كورونا لا تعطى مناعة 100%، لكنها تجعل الأعراض بسيطة ومتوسطة وتخفف الضغط على المنظومة الصحية، مطالبة المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاحات للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

فى سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة الصحة إن 80% من حالات كورونا بمصر فى العزل المنزلى وتتراوح أعراضها من بسيطة إلى متوسطة، وتخضع لبروتوكول علاج كورونا تحت إشراف طبى من الوزارة.

وتابع المصدر لـ«الوطن»: «معظم الحالات حاصلة على لقاح كورونا، وساهم ذلك فى جعل الإصابات بسيطة، وحالات العزل الصحى معظمها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يتلقوا اللقاحات».

من جانبه كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن موعد الموجة الخامسة لفيروس كورونا «كوفيد 19» فى مصر، موضحاً أنها ستكون فى الفترة من 15 يناير إلى نهايته، وأن مصر فى أواخر الموجة الرابعة للفيروس، مشيراً إلى أن طبيعة الفيروسات التنفسية عامة تأتى فى صورة موجات، وخطورتها ومدى انتشارها يتوقفان على الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض والالتزام بإجراءات الوقاية.

وأضاف لـ«الوطن» أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً من وزارة الصحة عن وجود إصابات متحور أوميكرون بين المصريين المقيمين داخل مصر، وما تم الإعلان عنه من إصابات لمواطنين قادمين من الخارج، مشيراً إلى أن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أى سيناريوهات تتعلق بالمرض، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وحذر «حاتم» من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة فى التجمعات والاحتفالات خلال الفترة الحالية، بجانب الالتزام بارتداء الكمامة والملابس الشتوية الثقيلة والاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات التى تحفز مناعة الجسم، واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأى أعراض للمرض وعدم تناول أى أدوية دون استشارة الطبيب.

وناشد عضو «العليا للفيروسات التنفسية» المواطنين ضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على اللقاحات للوقاية من المرض، مؤكداً أن الدراسات العلمية أثبتت فاعلية اللقاحات ولا توجد أى مشكلات بشأنها.