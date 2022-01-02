رفع مياه الأمطار وتطهير خطوط الصرف الصحي بمدن كفر الشيخ (صور)

يواصل رؤساء مدن كفر الشيخ، رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وأمام المجمعات الخدمية والمدارس، تسهيلا لحركة المواطنين والطلاب، بعد تساقط أمطار على بعض مناطق المحافظة الشمالية، مع استمرار رفع حالة الطوارئ، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعة الوضع أولا بأول.

تكثيف العمل بمحيط المدارس والمصالح الحكومية

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع، لليوم الثالث على التوالي، وشدد على تكثيف العمل بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخدمية، فضلا عن استمرار حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، من خلال انتشار المعدات والطواقم كافة، الخاصة برفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، وذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى.

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الأعمال التي تشهدها المدينة والقرى لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات، والتواصل المستمر مع الوحدات القروية، وووجه بمواصلة رفع المياه، وتيسر حركة المواطنين في الشوارع، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ بالمدينة؛ لتعرضها لتساقط أمطار غزيرة.

رفع مياه الأمطار وإصلاح خط الصرف الصحي بدسوق

في السياق ذاته، تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، عملية تطهير خطوط الصرف وإصلاح الصرف الصحي الرابط بمحطة رقم 1 بدسوق، في إطار رفع كفاءة الخطوط بالمدينة، تحت إشراف أحمد عيسى، نائب رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع المهندس هاني البسيوني، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد جاويش، رئيس شبكة الصرف الصحي.

وجرى تطهير خطوط الصرف الصحي الرابط بمحطة رقم 1 واستدعاء الكباش بالشركة في كفر الشيخ، وإنهاء مشكلة الانسداد بالخطوط الرابطة بالمحطة.

ورفعت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ والتنسيق مع الأجهزة التتنفيذية كافة؛ إذ وجه بالتأكد من جاهزية محطات الرفع لاستيعاب كميات الأمطار.