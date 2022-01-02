تعرف على الحالة المرورية اليوم.. كثافات بميدان النهضة وكورنيش المعادي

تباطأت حركة السيارات اليوم على الطرق السريعة والدائرية، نتيجة الكثافات المرورية مع بداية الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، وخاصة على الطرق التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، في ظل تواجد رجال المرور في الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لتنظيم حركة المرور وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.

وتقدم «الوطن» لقرائها النشرة المرورية لصباح اليوم الأحد في محافظتي القاهرة والجيزة كالآتي:

كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات

ظهرت كثافات مرورية متحركة على معظم طرق محافظة الجيزة وبخاصة محور صفط اللبن، وكذلك كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما شهد محيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي كثافات مرورية أيضًا، بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، بالإضافة إلى ظهور كثافات متوسطة على محور عرابي للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وتستمر الكثافات المرورية بشارع الهرم، التي تتزايد على مدار اليوم وخاصة في أوقات دخول وخروج الموظفين لأماكن عملهم، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو أنفاق، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، بجانب كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة.

كثافات متحركة بجامعة الدول وميدان مصطفى محمود

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين للجامعة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وتعامل معها رجال المرور بسحب الكثافات من أعلى الطرق.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة، فقد شهد نفق الأزهر تباطؤا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، بالإضافة إلى كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، وكثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

كثافات مرتفعة على كورنيش المعادي

وشهد الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ازدحام مروري، وكذلك من أثر النبي حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات.

انسياب حركة المرور بالمظلات

وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات انسياب في حركة المرور، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.