إصدار 28 قرار إزالة جديد لمنشآت آيلة للسقوط في قرى قنا

عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، 28 منشأة آيلة للسقوط بقرية أبنود والقناوية، منها 23 قرارا بقروي أبنود، و5 قرارات بالقناوية، وأصدرت اللجنة القرارات الخاصة بإزالة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للقانون حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادي وقوع أي حوادث

تشكيل لجنة مسؤولة عن المنازل في قنا

وأوضح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أن اللجنة مكونة من المهندس حسن محفوظ استشاري اللجنة، والمهندسة غادة محمد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، والدكتور حمدان عكاشة معيد بكلية الهندسة بقنا، وهاشم عبدالوهاب سكرتير اللجنة

وتابع «أنور»، بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في تواصل مستمر وبشكل أسبوعي بمعاينة وحصر المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة قنا وتوابعها، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وإخلاء المنشآت الخطرة وإزالتها، حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادي وقوع أي انهيارات.

إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الصرف الصحي

وتابع المسؤولون في مجلس مدينة قنا أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الحاكم العسكري بمدينة قنا، والتي يُجرى العمل بها ضمن مشروع التنمية الحضرية بمدينة قنا.

وأكد بيان صادر عن المحافظة، أن العمل يتم في 16 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة قنا، بمناطق المنشية وعزبة خليفة وعزبة سعيد والدقيني والحاكم العسكري والأمن المركزي والكنوز والزبيدي والحصواية وعزبة البوصلة والنحال، ضمن مشروع التنمية الحضرية بمدينة قنا.

كما يتم رفع الأتربة، ومنع أي تراكمات لها أولا بأول، لضمان السيولة المرورية وضرورة رد الشيء لأصله بنهاية الأعمال وطبقاً للمدة الزمنية المحددة.